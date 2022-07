Stand: 19.07.2022 15:43 Uhr Basketball: Drei Nordprofis im vorläufigen EM-Kader

Drei Nordprofis dürfen sich Hoffnungen machen, bei der kommenden Basketball-EM in Köln und Berlin (1.-18.9.) für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Bundestrainer Gordon Herbert berief David Krämer (Löwen Braunschweig), Kenneth Ogbe (Baskets Oldenburg) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers) in den erweiterten 16er-Kader. Das Aufgebot, in dem auch die NBA-Profis Daniel Theis (Salzgitter) und Dennis Schröder (Braunschweig) stehen, wird noch auf zwölf Spieler reduziert. | 19.07.2022 15:43