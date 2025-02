Stand: 13.02.2025 16:12 Uhr Basketball: Daniel Theis im Kader für EM-Qualifikation

Erstmals seit den Olympischen Spielen in Paris steht Weltmeister Daniel Theis wieder im Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Nationalcoach Álex Mumbrú nominierte den Salzgitteraner für das letzte EM-Qualifikationsspiel am 23. Februar in Bamberg gegen Bulgarien, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekanntgab. Am kommenden Donnerstag geht es zuvor in Podgorica gegen Montenegro, da noch ohne den Center. | 13.02.2025 15:55