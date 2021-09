Stand: 14.09.2021 19:33 Uhr Basketball-Bundestrainer Herbert: "Schröder will spielen"

NBA-Star Dennis Schröder hat laut Bundestrainer Gordon Herbert eine Zusage für weitere Einsätze in der Basketball-Nationalmannschaft gegeben. "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Dennis, über zweieinhalb Stunden lang. Er ist zu 100 Prozent bereit, für das Nationalteam zu spielen", sagte der 62 Jahre alte Kanadier im Magentasport-Podcast. "Er selbst will wirklich ein wichtiger Teil dieses Teams sein." Bei der Olympia-Qualifikation und den Spielen in Tokio hatte Schröder wegen ungeklärter Versicherungsfragen gefehlt. | 14.09.2021 19:30