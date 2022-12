Stand: 05.12.2022 14:14 Uhr Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves holt Finnen Valtonen

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den finnischen Nationalspieler Elias Valtonen verpflichtet. Der 23 Jahre alte Flügelspieler wird vom spanischen Erstligisten Club Manresa bis Saisonende ausgeliehen, teilten die Mecklenburger am Montag mit. Valtonen war bereits in der Saison 2020/21 in Deutschland aktiv. Damals spielte er für die Tigers Tübingen. "Mit Elias kommt ein Spieler in unser Team, der von außen sehr gut werfen kann, uns aber auch eine physische Präsenz gibt, die wir bis dato nicht hatten", sagte Seawolves-Trainer Christian Held. | 05.12.2022 14:10