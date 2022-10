Stand: 04.10.2022 15:41 Uhr Basketball Bundesliga ändert Tabellenberechnung

Die Basketball Bundesliga (BBL) ändert zur neuen Saison ihre Tabellenberechnung. Nicht mehr die vergebenen Punkte, sondern das prozentuale Verhältnis von Siegen zu ausgetragenen Spielen entscheidet über die Reihenfolge. Außerdem wird es angelehnt an die NBA (seit 2019) und die EuroLeague (seit 2021) eine sogenannte "Coaches Challenge" geben. Jeder Trainer darf nun einmal pro Spiel eine Entscheidung "challengen", also per Videobeweis überprüfen lassen. | 04.10.2022 15:41