Stand: 18.01.2023 21:01 Uhr Basketball-Bundesliga: Rostock verliert, Braunschweig gewinnt

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Am Mittwochabend verloren die Mecklenburger 81:96 (42:50) gegen die Niners Chemnitz. Es war die vierte Pleite in Folge für die Seawolves, bei denen Derrick Alston 20 Punkte erzielte. Die Löwen Braunschweig gewannen bei Brose Bamberg verdient mit 92:83 (42:45). Beste Werfer der Niedersachsen war Braydon Hobbs (19 Punkte). Ergebnisse/Tabelle | 18.01.2023 21:00