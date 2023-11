Stand: 28.11.2023 22:00 Uhr Basketball-Bundesliga: Niederlagen für Rostock und Göttingen

In der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves eine Auswärtsniederlage bei den Baskets Bamberg kassiert. Die Mecklenburger verloren am Dienstag mit 83:93 (33:49). Bester Werfer der Gäste war Tyler Nelson mit 16 Punkten. Die BG Göttingen unterlag in eigener HalleLudwigsburg 76:104 (46:54). Ergebnisse/Tabelle | 28.11.2023 21:55