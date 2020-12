Stand: 10.12.2020 20:49 Uhr Basketball-Bundesliga: Nächster Streich der Hamburg Towers

Die Erfolgsserie der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga (BBL) hält an. Die Hanseaten feierten am Donnerstag mit dem 100:79 (54:32)-Heimsieg gegen die Giessen 46ers den fünften Sieg im fünften Saisonspiel und rückten auf Tabellenplatz zwei vor, punktgleich mit dem FC Bayern München. Beim Erfolg über die Gießener war Jordan Swing bester Towers-Werfer (28 Punkte). Mit acht erfolgreichen Dreiern in der ersten Hälfte schnupperte der Amerikaner am BBL-Rekord von Hurl Beechum (12/1998). Ergebnisse/Tabelle | 10.12.2020 20:50