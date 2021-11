Stand: 18.11.2021 17:12 Uhr Basketball: Braunschweigs Krämer im Nationalkader

Basketball-Profi David Krämer vom Bundesligisten Löwen Braunschweig ist von Bundestrainer Gordon Herbert für die Nationalmannschaft nachnominiert worden. Der 24 Jahre alte Guard zählt zum DBB-Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Nürnberg gegen Estland (25. November) und in Lubmin gegen Polen (29. November). Seinen ersten und bislang einzigen Einsatz im Nationalteam hatte Krämer am 18. Dezember ebenfalls gegen Estland. | 18.11.2021 17:11