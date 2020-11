Stand: 01.11.2020 20:14 Uhr Basketball: Braunschweig vor dem Pokal-Aus

Die Basketball Löwen Braunschweig haben in der Gruppe A des BBL-Pokals ihr zweites Spiel verloren. In Bonn unterlagen die Niedersachsen am Sonntag mit 79:91 (39:49) und sind im Kampf um den Einzug ins Top Four auf Schützenhilfe angewiesen. Den Bonnern reicht schon am 10. November ein Sieg in Berlin, um sich als Gruppensieger zu qualifizieren. Die BG Göttingen - bereits qualifiziert - gewann in Gruppe B 123:119 (53:49) in Gießen, der dritte Sieg im dritten Spiel. Rasta Vechta unterlag Frankfurt 80:89 (26:47). | 01.11.2020 20:13