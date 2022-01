Stand: 02.01.2022 16:59 Uhr Basketball: BG Göttingen unterliegt Löwen Braunschweig

Die Siegesserie der Göttinger Basketballer ist im Nord-Duell gegen die Basketball Löwen Braunschweig zu Ende gegangen. Nach zuvor fünf Erfolgen nacheinander verloren die Göttinger am Sonntag in eigener Halle mit 85:93 (44:46). Bester Werfer bei den Braunschweigern war Owen Klassen mit 18 Punkten. Bei Göttingen kam Kamar Baldwin auf 20 Zähler, in der entscheidenden Phase fehlte der Star der Gastgeber aber wegen Foulproblemen.