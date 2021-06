Stand: 01.06.2021 13:48 Uhr Basketball: BG Göttingen holt Hujic aus Leverkusen

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat Haris Hujic verpflichtet. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler wechselt von den Bayer Giants Leverkusen zu den Niedersachsen. Dort erhält er einen Einjahresvertrag, wie die Göttinger am Dienstag mitteilten. "Haris hat in Leverkusen eine sehr gute ProA-Saison gespielt", sagte BG-Trainer Roel Moors. "Er arbeitet sehr hart und ist bekannt für seine Wurf- und Pass-Qualitäten." Aber am wichtigsten sei es, dass "sein Charakter in die Gruppe passt, die ich mir hier vorstelle". | 01.06.2021 13:48