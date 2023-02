Stand: 09.02.2023 21:22 Uhr Basketball: BG Göttingen besiegt Heidelberg

Die BG Göttingen hat am 16. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) ihr Heimspiel gegen die MLP Heidelberg mit 87:81 (41:38) gewonnen. Bester Werfer bei den Niedersachsen war am Donnerstagabend vor 3.700 Zuschauern Harper Kamp mit 29 Punkten, bei den Gästen traf Eric Washington mit 25 Zählern am häufigsten. Ergebnisse und Tabelle | 09.02.2023 21:15