Stand: 03.12.2020 13:13 Uhr Basketball: Artland Dragons in häuslicher Isolation

Wegen eines positiven Corona-Befunds im näheren Umfeld des Basketball-Teams befinden sich die Artland Dragons seit Mittwoch in häuslicher Isolation. Das teilte der Zweitligist am Donnerstag mit. "Wir haben die Infektion frühzeitig erkannt, sämtliche Kontaktpersonen der Kategorie 1 befinden sich seit Mittwochnachmittag in häuslicher Isolation, um so weitere Infektionsketten zu vermeiden", sagte Geschäftsführer Marius Kröger. Ob die für den 6. Dezember terminierte Partie in Leverkusen stattfinden kann, steht derzeit noch nicht fest. Tabelle | 03.12.2020 13:15