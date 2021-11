Stand: 05.11.2021 14:45 Uhr Baseball: Villaroman bleibt den Stealers treu

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers kann auch in der kommenden Saison mit Tyler Villaroman planen. Das teilte der Club am Freitag mit. Der US-Amerikaner wies in der vergangenen Spielzeit eine Trefferquote von 40,70 Prozent auf und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Hanseaten das Playoff-Viertelfinale erreichten. Der Centerfielder bot auch in der Verteidigung eine starke Leistung. | 05.11.2021 14:44