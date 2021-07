Stand: 19.07.2021 11:16 Uhr Baseball: Stealers im Viertelfinale gegen Paderborn

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers hat im Kampf um die Viertelfinal-Play-offs den angestrebten dritten Platz sichergestellt und trifft nun auf die Paderborn Untouchables. Das Viertelfinale nach dem Modus "best of three" beginnt am Sonnabend im Hamburg. Das zweite und möglicherweise notwendige dritte Spiel wird am Sonntag in Paderborn ausgespielt. In der Punkterunde hatten die Stealers bei den Untouchables zweimal gewonnen. | 19.07.2021 11:16