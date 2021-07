Stand: 25.07.2021 17:06 Uhr Baseball: Hamburg Stealers scheitern an Paderborn

Die Hamburg Stealers haben im Kampf um die deutsche Baseball-Meisterschaft den Einzug in die Runde der besten vier Clubs verpasst. Am Sonntag unterlag der Dritte der Nordgruppe im Viertelfinal-Play-off beim Tabellenzweiten Paderborn Untouchables im zweiten Spiel der Serie "best of three" mit 3:9 und schied damit aus. Am Sonnabend hatten die Hanseaten bereits das erste Duell glatt mit 2:9 verloren, wobei Paderborn allerdings erst mit sechs Punkten im Schlussinning für das klare Ergebnis sorgte. | 25.07.2021 17:05