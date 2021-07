Stand: 13.07.2021 12:30 Uhr Barthel auch in Prag früh gescheitert

Tennisprofi Mona Barthel ist beim WTA-Turnier in Prag in der ersten Runde gescheitert. Die 31-Jährige aus Neumünster unterlag der Slowakin Viktoria Kuzmova am Dienstag mit 6:2, 4:6, 3:6. Für Barthel, die Nummer 207 der Weltrangliste, bleibt es weiter eine schwierige Saison. Zuletzt war sie auch in Hamburg, Wimbledon und Bad Homburg jeweils an ihrer Auftakthürde gescheitert. | 13.07.2021 12:28