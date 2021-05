Stand: 02.05.2021 10:41 Uhr Baltic Hurricanes verpflichten US-Amerikaner Carr

Die Kiel Baltic Hurricanes haben sich für die kommende Saison in der German Football League mit einem weiteren US-Amerikaner verstärkt. Passempfänger Weston Evan Mozée Carr schließt sich den Norddeutschen an und wird am Montag in Kiel erwartet. "Ich hoffe, ich kann diese Saison dabei helfen, dass wir die Play-offs erreichen", sagte der 23-Jährige. In den USA spielte Carr unter anderem für das Team der Azusa Pacific University in der Nähe von Los Angeles. | 02.05.2021 10:38