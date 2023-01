Stand: 31.01.2023 17:05 Uhr Bald wieder Länderspiele in Bremen?

In Bremen könnte bald zum ersten Mal seit 2012 wieder ein Fußball-Länderspiel stattfinden. Das berichtete die "Sportschau" am Dienstag unter Berufung auf ein Treffen zwischen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dem Bremer Innensenator Ulrich Mäurer, das bereits im Oktober des vergangenen Jahres stattgefunden hat. Die Pressestelle des Innenressorts bestätigte dieses Treffen, machte jedoch keine Angaben zum Inhalt des Gesprächs. Der DFB war für eine Stellungnahme angefragt. "Das ist eine Entscheidung, die beim DFB liegt. Wir als Werder Bremen würden uns aber unheimlich darüber freuen", sagte Clemens Fritz, Profifußball-Leiter bei Werder Bremen, am Dienstag. | 31.01.2023 17:00