Stand: 12.01.2024 22:24 Uhr Bahnrad: Sechstagerennen in Bremen hat begonnen

In Bremen hat am Freitagabend das erste Sechstagerennen seit vier Jahren begonnen. Die wichtigste Neuerung beim Comeback: Die "Sixdays" finden bis zum 15. Januar nur noch an vier Tagen statt. Die Veranstalter rechnen bis Montagabend mit etwa 60.000 Besuchern - die 2020 an sechs Tagen erreicht wurden. Am Start sind unter anderem die Bahnrad-Weltmeister Jan Willem van Schip und Yoeri Havik aus den Niederlanden, die ehemaligen Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt aus Deutschland sowie Olympiasiegerin Franziska Brauße. | 12.01.2022 22:24