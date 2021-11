Stand: 07.11.2021 10:04 Uhr Bahnrad: Hinze gewinnt Sprint-Duell mit Friedrich

Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat zum Auftakt der neuen UCI Track Champions League ihre Vormachtstellung im Kurzzeitbereich unterstrichen. In einer Neuauflage des WM-Finals von Roubaix setzte sich die 24-Jährige aus Hildesheim auf Mallorca im Sprint gegen die Mecklenburgerin Lea Sophie Friedrich durch. Hinze rundete ihren guten Auftritt mit dem zweiten Platz im Keirin ab, Friedrich wurde Vierte. Nach Mallorca folgen noch vier weitere Rennen, die Champions League endet am 11. Dezember in Israel. | 07.11.2021 10:05