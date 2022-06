Stand: 18.06.2022 14:18 Uhr Bahnrad: Hinze feiert Titel-Hattrick bei deutscher Meisterschaft

Die fünfmalige Weltmeisterin Emma Hinze fährt bei den 135. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Kaarst-Büttgen weiter in Top-Form und hat ihren dritten Titel gewonnen. Nach ihren Erfolgen im Teamsprint und Zeitfahren siegte die gebürtige Hildesheimerin im Keirin-Finale am Sonnabend vor der Welt- und Europameisterin Lea Sophie Friedrich (Dassow), die wie Hinze für den RSC Cottbus fährt, und Alessa-Catriona Pröpster (RV Offenbach). Am Sonntag hat die 24-jährige Hinze im Sprint noch eine vierte Titelchance. | 18.06.2022 14:12