Stand: 09.08.2024 14:58 Uhr Bahnrad: Friedrich mit Weltrekord in der Sprint-Qualifikation

Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich hat sich einen Tag nach der Enttäuschung im Keirin eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 24-Jährige aus dem mecklenburgischen Dassow gewann am Freitag die Qualifikation in der Königsdisziplin Sprint und stellte in 10,029 Sekunden einen Weltrekord auf. Die Hildesheimerin Emma Hinze (10,198), überzeugte als Sechste. Hinze und Friedrich hatten am Montag an der Seite von Pauline Grabosch Bronze im Teamsprint gewonnen. | 09.08.2024 14:58