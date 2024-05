Stand: 31.05.2024 20:27 Uhr Bahnrad: Emma Hinze gewinnt Großen Preis von Deutschland in Cottbus

Die achtmalige Weltmeisterin Emma Hinze hat auf der Radrennbahn in Cottbus den 33. Großen Preis von Deutschland im Sprint gewonnen. Die gebürtige Hildesheimerin, die seit 2015 für den RSC Cottbus an den Start geht, setzte sich am Freitagabend im Finale gegen ihre Team- und Trainingskollegin Pauline Grabosch durch. Für Hinze war es der dritte Sieg in Folge auf ihrer Heimbahn. Den dritten Platz belegte die Qualifikations-Schnellste Lea Sophie Friedrich. | 31.05.2024 20:26