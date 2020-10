Stand: 23.10.2020 11:59 Uhr Bahnrad-EM ohne Weltmeisterinnen Hinze und Friedrich

Sprint-Bundestrainer Detlef Uibel muss die Bahnradsport-EM in Plowdiw vom 11. bis 15. November ohne die mehrfachen Weltmeisterinnen Emma Hinze aus Hildesheim und Lea Sophie Friedrich aus Dassow planen. "Emma hatte zuletzt Probleme mit dem Knie und macht jetzt einen langfristigen Neuaufbau", sagte Uibel. Friedrich will sich auf den Abschluss ihrer Ausbildung bei der Bundespolizei konzentrieren. "Das ist besonders schade, weil Lea zurzeit in bestechender Form ist", sagte Uibel. | 23.10.2020 12:00