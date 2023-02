Stand: 08.02.2023 20:20 Uhr Bahnrad: EM-Gold für Hinze und Friedrich

Die erfolgsverwöhnten Sprint-Frauen haben für einen goldenen deutschen Auftakt bei der Bahnrad-EM in Grenchen (Schweiz) gesorgt. Die Weltmeisterinnen Emma Hinze (Hildesheim), Lea Sophie Friedrich (Dassow) und Pauline Grabosch (Magdeburg) setzten sich im Finale am Mittwoch in 46,865 Sekunden gegen Großbritannien durch und verteidigten ihren Titel aus dem vergangenen Jahr in München erfolgreich. Bronze ging an das Trio aus den Niederlanden. | 08.02.2023 20:20