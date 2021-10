Stand: 07.10.2021 21:18 Uhr Bahnrad-EM: Friedrich gewinnt Silber im Sprint

Lea Sophie Friedrich (Dassow) hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen/Schweiz ihre zweite Silbermedaille gewonnen. Zwei Tage nach dem zweiten Platz zum Auftakt im Team-Sprint musste sich die 21-Jährige am Donnerstag im Sprint-Finale der Niederländerin Shanne Braspennincx geschlagen geben. Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) ist es die dritte Medaille bei den Titelkämpfen, die am Sonnabend enden. | 07.10.2021 21:18