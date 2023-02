Stand: 12.02.2023 19:36 Uhr Bahnrad-EM: Friedrich feiert im Keirin dritten EM-Titel

Bahnradfahrerin Lea Sophie Friedrich hat am Sonntag im Keirin ihren dritten EM-Titel bei den Europameisterschaften in Grenchen in der Schweiz geholt. Die 23-Jährige aus Dassow hatte bereits im Sprint sowie im Teamsprint zusammen mit Pauline Grabosch und Emma Hinze triumphiert. Die Hildesheimerin Hinze fuhr im Keirin zu Bronze. Friedrich, Olympia-Zweite im Teamsprint und Weltmeisterin, war die erfolgreichste deutsche Starterin. "Ich bin echt glücklich, dass wir das hier so gerockt haben", freute sich die Mecklenburgerin. | 12.02.2023 19:05