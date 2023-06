Stand: 17.06.2023 22:17 Uhr Bahnrad-DM: Hinze rast zu drittem Titel

Emma Hinze aus Hildesheim hat bei den 136. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Cottbus am Samstagabend ihren dritten Titel gewonnen. Die sechsmalige Weltmeisterin setzte sich im Keirin-Finale vor Sandra Hainzl (Cottbus) und Katharina Paggel (Nürnberg) durch. Überschattet wurde Hinzes Siegesfahrt von einem schweren Sturz, für den die Jury die amtierende Welt- und Europameisterin Lea Sophie Friedrich (Dassow) in die Verantwortung nahm und die Mecklenburgerin disqualifizierte. | 17.06.2023 22:15