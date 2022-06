Stand: 17.06.2022 18:05 Uhr Bahnrad-DM: Hinze holt Gold im Zeitfahren, Friedrich Silber

Die gebürtige Hildesheimerin Emma Hinze (RSC Cottbus) hat sich am Freitag bei den Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Kaarst-Büttgen den Titel im Zeitfahren gesichert. Hinze war über 500 Meter in 33,519 Sekunden schneller als Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich (Dassow/34,015). "Ich bin drei Jahre nicht mehr diese Disziplin gefahren, aber mein Trainer meinte, wenn ich anfahren kann, kann ich auch die zweite Runde überstehen", sagte Hinze nach ihrem Sieg. | 17.06.2022 18:04