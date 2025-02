Stand: 28.02.2025 14:36 Uhr Bad Homburg: Kerber wird Sportdirektorin beim WTA-Turnier

Angelique Kerber übernimmt beim WTA-Turnier in Bad Homburg eine neue Rolle. Die einstige Erste der Tennis-Weltranglistenerste, die im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet hat, wird künftig als Sportdirektorin des Vorbereitungsevents für Wimbledon arbeiten. Zuvor war die 37-Jährige bereits Botschafterin gewesen. "Ich weiß, was den Spielerinnen wichtig ist und will mit Blick auf eine möglichst perfekte Abstimmung zwischen Veranstalter und Spielerinnenfeld versuchen, meinen Erfahrungsschatz einzubringen", sagte die Kielerin. | 28.02.2025 14:33