Stand: 07.08.2021 12:23 Uhr BTSV und Proschwitz lösen Vertrag auf

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig und Stürmer Nick Proschwitz haben den noch bis zum Saisonende laufenden Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dies teilten die Niedersachsen am Sonnabend mit. Der 34-Jährige, in der Saison 2011/2012 Torschützenkönig der Zweiten Liga, war 2019 vom SV Meppen zum ehemaligen deutschen Meister gewechselt. | 07.08.2021 12:22