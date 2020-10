Stand: 21.10.2020 15:56 Uhr BTSV: Dornebusch ein Spiel gesperrt, Duo angeschlagen

Felix Dornebusch vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Spiel belegt worden. Der Eintracht-Torwart hatte in der Partie gegen den VfL Bochum (2:1) am vergangenen Sonnabend die Rote Karte gesehen, nachdem er bei einer Rettungsaktion außerhalb des Strafraums den Ball mit dem Unterarm berührt hatte. Darüber hinaus droht den Braunschweigern am Freitag (18.30 Uhr) der Ausfall weiterer wichtiger Spieler. "Nick Proschwitz und Martin Kobylanski sind etwas angeschlagen, sagte Trainer Daniel Meyer. | 21.10.2020 15:54