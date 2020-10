Stand: 09.10.2020 14:17 Uhr BSV will mit Heimvorteil zum Sieg gegen Leverkusen

Nach drei Niederlagen in Serie setzen die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV in der Partie gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15 Uhr) auf den Heimvorteil. "Unser Ziel ist es, zu Hause dominant und selbstbewusst aufzutreten", sagte Trainer Dirk Leun. "Wir wollen aus einer stabilen und aggressiven Abwehr in unser Tempospiel kommen. Und wir müssen die Zahl der technischen Fehler deutlich reduzieren und eine höhere Effektivität entwickeln." Wie der BSV hat auch Leverkusen bislang nur einen Sieg auf dem Konto. Allerdings haben die Gäste auch erst zwei Partien absolviert. | 09.10.2020 14:17