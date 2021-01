Stand: 03.01.2021 18:39 Uhr BSV-Handballerinnen mit klarer Niederlage

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben das neue Jahr mit einer deutlichen Niederlage begonnen. Beim Bundesliga-Spitzenreiter SG BBM Bietigheim unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Sonntag mit 26:33 (12:19). Die Gäste hielten beim Titelaspiranten nur bis zum 5:5 (10.) mit. Danach setzte sich Bietigheim vom BSV ab und geriet in der Folge nie mehr ernsthaft in Gefahr. Beste Werferin des BSV war Annika Lott mit sieben Treffern. Ergebnisse und Tabelle | 03.01.2020 18:39