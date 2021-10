Stand: 24.10.2021 18:30 Uhr BSV-Handballerinnen mit erstem Auswärtssieg

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV bleiben in der Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Leun bei Bayer Leverkusen mit 27:22 (11:8) und kam damit in ihrem fünften Spiel zum vierten Sieg. Dabei setzte sich der BSV zum ersten Mal in dieser Saison auswärts durch. Teresa von Prittwitz war mit acht Toren beste BSV-Werferin. | 24.10.2021 18:30