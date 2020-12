Stand: 22.12.2020 10:19 Uhr BSV-Handballerinen wollen ersten Auswärtssieg

Nach der Spielpause wegen der Handball-Europameisterschaft wollen die Frauen vom Buxtehuder SV ihre Negativserie in Bundesliga-Auswärtspartien in dieser Saison beenden. Mit Blick auf die Begegnung bei Frisch Auf Göppingen am 27. Dezember (16.30 Uhr) betonte Trainer Dirk Leun: "Unser Ziel ist es, endlich den ersten Sieg zu holen." Er warnte jedoch: "In Göppingen ist es immer unbequem, weil sie eine offensive Abwehr spielen, auch wenn sie es nicht so konsequent machen, wie in den Vorjahren." | 22.12.2020 10:18