Stand: 01.03.2021 13:09 Uhr BSV-Frauen verlängern mit von Prittwitz

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat den Vertrag mit Teresa von Prittwitz um ein Jahr verlängert. Die 20 Jahre alte Linksaußen feierte erst in dieser Spielzeit ihr Debüt in der Bundesliga. Zudem erhält Jugendspielerin Mailee Winterberg einen Vertrag und gehört in der kommenden Saison fest zum Team. "Es ist schön, dass Teresa ihren Weg weiter in Buxtehude geht. Sie ist ein toller, positiver Mensch und eine vorbildliche Kämpferin", sagte Trainer Dirk Leun. Winterberg, die eigentlich noch im Junioren-Team in der Dritten Liga spielt, trainiert schon seit einigen Monaten in der Bundesliga-Auswahl. | 01.03.2021 13:08