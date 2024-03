Stand: 13.03.2024 11:18 Uhr BGH verhandelt im Juni zu Streit zwischen Hannover 96 und Kind

Der Streit zwischen Martin Kind und der Führung des Muttervereins von Hannover 96 geht juristisch in die nächste Runde. Knapp zwei Jahre nach der erfolglosen Abberufung des Profifußball-Chefs als Geschäftsführer des ausgegliederten Profifußball-Bereichs will sich der Bundesgerichtshof (BGH) damit befassen. Der zweite Zivilsenat in Karlsruhe hat nach Angaben vom Mittwoch für den 4. Juni eine mündliche Verhandlung angesetzt. Wann er ein Urteil spricht, ist noch nicht absehbar. | 13.03.2024 11:11