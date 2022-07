Stand: 25.07.2022 14:06 Uhr BG Göttingen verpflichtet US-Center Hammonds

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat sich die Dienste von Rayshaun Hammonds gesichert. Der 23 Jahre alte US-Center wechselt vom lettischen Erstligisten VEF Riga in die Universitätsstadt an der Leine und erhält einen Einjahresvertrag. "In Rayshaun haben wir einen beweglichen, großen Spieler geholt, der sowohl unter dem Korb als auch außen agieren kann", sagt BG-Headcoach Roel Moors. "Rayshaun hat in seiner Rookie-Saison in Europa schon gute Ansätze gezeigt, sodass wir gespannt sind, wie er sich bei uns weiterentwickeln wird." | 25.07.2022 14:06