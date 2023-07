Stand: 04.07.2023 17:08 Uhr Geldstrafe für VfL Osnabrück nach Pyrotechnik in Köln

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück muss aufgrund von Fans gezündeter Pyrotechnik eine Geldstrafe in Höhe von 28.000 Euro zahlen. Das teilten die Osnabrücker am Dienstag mit. 9.300 Euro dürfen für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen eingesetzt werden. VfL-Anhänger hatten in der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit beim Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln am 20. Mai pyrotechnische Gegenstände gezündet. | 04.07.2023 17:07