BG Göttingen verliert und rutscht aus den Play-off-Rängen

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) im Kampf um einen Play-off-Platz einen Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen mussten sich am Dienstagabend in einer Nachholpartie vom 20.Spieltag bei den Merlins Crailsheim mit 80:86 (40:37) geschlagen geben. Durch den Heimsieg verdrängte Crailsheim die "Veilchen" von den Play-off-Rangen. Göttingen hat als Tabellenneunter nun 32:32 Punkte auf dem Konto.