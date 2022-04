Stand: 06.04.2022 21:08 Uhr BG Göttingen siegt in der Bundesliga, Hamburg Towers verlieren im EuroCup

Die BG Göttingen hat am Mittwochabend in einem Nachholspiel der Basketball-Bundesliga (BBL) einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs vollzogen. Die Niedersachsen gewannen mit 76:72 (42:29) gegen Schlusslicht Frankfurt. Göttingen hat als Tabellenachter jetzt 30:24 Punkte auf dem Konto - genauso viel wie der Siebte Hamburg Towers. Die waren zu gleicher Zeit im EuroCup im Einsatz. In Ankara unterlagen die Norddeutschen mit 70:95 (42:49). Hamburg belegt in der Neunergruppe den siebten Rang. Ergebnisse BBL | 06.04.2022 21:0