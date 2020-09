Stand: 20.09.2020 16:53 Uhr

BG Göttingen löst Vertrag mit Vital auf

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den Vertrag mit Christian Vital aufgelöst. Der 23 Jahre alte US-Guard wird die Niedersachsen mit sofortiger Wirkung verlassen, wie der Club am Sonntag mitteilte. "Für Christian war es nach seinem Uni-Abschluss hier in Deutschland eine ganz neue Situation. Es ist ihm sehr schwer gefallen, sich an die Gegebenheiten bei einem Profi-Club zu gewöhnen. Zudem hat ihn starkes Heimweh geplagt", erklärte Geschäftsführer Frank Meinertshagen den Schritt. Die Göttinger suchen jetzt einen neuen Aufbauspieler für ihren Kader. | 20.09.2020 16:49