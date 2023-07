Stand: 25.07.2023 17:38 Uhr BG Göttingen: Champions-League-Qualifikation in Belek

Der Termin und der Austragungsort für die Qualifikationsrunde der BG Göttingen zur Champions League stehen fest. Der Basketball-Bundesligist trifft zunächst am 27. September im türkischen Belek auf die Heroes Den Bosch aus den Niederlanden. Sollten die Göttinger ihre Viertelfinalbegegnung gewinnen, spielen sie am 29. September gegen den Sieger des Duells zwischen Happy Casa Brindisi (Italien) und CSM CSU Oradea (Rumänien). Das Finale findet am 1. Oktober statt. | 25.07.2023 17:37