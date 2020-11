Stand: 26.11.2020 17:52 Uhr BBL verlegt Spiele von Braunschweig und Vechta

Das Bundesliga-Heimspiel der Basketball Löwen Braunschweig gegen Gießen ist verlegt worden. Das ursprünglich für den 3. Dezember geplante Duell soll nun am 8. Dezember stattfinden, wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten. Mit der Verlegung reagiert die BBL auf die Abstellung von Spielern für ihre Nationalmannschaften. Zeiträume für Corona-Tests und mögliche Quarantänen sollen geschaffen werden, erklärten die Basketball Löwen. Auch die Partie von Rasta Vechta gegen Bayreuth wurde verlegt. Sie soll nun am 9. Dezember ausgetragen werden. Ergebnisse und Tabelle der BBL | 26.11.2020 17:51