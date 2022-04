Stand: 08.04.2022 12:49 Uhr BBL verlängert Hauptrunde: Löwen BS am 8. Mai gegen Alba

Die Hauptrunde der Basketball Bundesliga (BBL) wird wegen der zahlreichen Corona-bedingten Spielabsagen verlängert. Wie die BBL am Freitag mitteilte, sind zwischen dem 4. und 10. Mai neun Nachholpartien angesetzt. Betroffen von dieser "Overtime" sind auch drei Nordclubs: Die Löwen Braunschweig treffen am 8. Mai (15 Uhr) auf Meister Alba Berlin. Am gleichen Tag tritt die BG Göttingen beim FC Bayern München (18 Uhr) an und gastieren die Hamburg Towers in Bamberg (20.30 Uhr). | 08.04.2022 12:48