Stand: 16.02.2023 20:07 Uhr BBL untersucht möglichen Rassismus-Vorfall nach Göttingen-Partie

Die Basketball Bundesliga (BBL) untersucht einen möglichen Rassismus-Vorfall beim Spiel zwischen den Niners Chemnitz und der BG Göttingen. Es sei im Rahmen der Partie am Mittwoch "zu mutmaßlichen rassistischen Äußerungen gegenüber eines Göttinger Spielers gekommen", deshalb sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, twitterte die BBL am Donnerstagabend. Nach dem Spiel in Chemnitz, das die Niedersachsen mit 87:86 gewannen, war der Göttinger Profi beim Verlassen der Halle von einem Zuschauer verbal beleidigt worden. In einem Video ist das Wort "Drecksau" zu verstehen, die Worte davor sollen mit technischen Hilfsmitteln ermittelt werden. | 16.02.2023 10:25