Stand: 30.09.2024 22:11 Uhr BBL: Zweiter Saisonsieg für die Löwen Braunschweig

Die Löwen Braunschweig haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) gewonnen. Gegen die Riesen Ludwigsburg setzten sich die Niedersachsen am Montagabend mit 91:71 (51:37) durch und kletterten damit an die Tabellenspitze vor den punktgleichen Rostock Seawolves. Bester Werfer der Löwen war TJ Crockett Jr. mit 23 Punkten. | 30.09.2024 22:11